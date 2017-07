President Donald Trump van de VS poseert samen met ambassadeur Niermala Badrising. (Foto: Buitenlandse Zaken)





Niermala Badrising heeft haar werkzaamheden als ambassadeur van de Republiek Suriname reeds op 9 juni 2017 aangevangen na de aanbieding van de kopie geloofsbrieven aan het ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington D.C. De VSA is één van de grootste handelspartners van Suriname. Eerder was Subhas Mungra Surinames vertegenwoordiger in Washington. Hij is reeds enige tijd teruggekeerd naar Suriname.De diplomatieke betrekkingen tussen de Republiek Suriname en de VSA dateren van 23 januari 1976. Vanaf die tijd hebben Suriname en de VSA een hechte relatie opgebouwd, op basis van wederzijds respect, gemeenschappelijke belangen en democratische principes. Ambassadeur Badrising en president Trump gingen tijdens de ceremonie in op de reeds lang bestaande goede samenwerking tussen beide landen welke zich afspeelt op diverse gebieden, zegt Buza in een persbericht.