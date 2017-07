Het overhevelen van de betaaldiensten van de kas naar bankbetalingen, heeft tot gevolg, dat betalingen voor rijexamens en vergunningen uitsluitend via de bank kunnen worden gestort op de rekening van de het ministerie van Financiën (de Centrale Betaaldienst).Het optimaliseren van de interne processen en het verbeteren van de externe dienstverlening aan de samenleving zijn de belangrijkste uitgangspunten voor het herzien van de betaalmogelijkheden van de sub-betaaldiensten. Administratieve processen kunnen versneld plaats vinden en burgers kunnen eerder beschikken over de aangevraagde en betaalde documenten. De locatie voor de verkoop van schoolbuskaarten wordt per district ook gewijzigd, deelt Financiën mee.