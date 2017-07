Na het bericht over Dilip Sardjoe gelezen te hebben, die aangeeft dat US$ 3,3 miljard geïnvesteerd wordt in West-Suriname, rees bij mij heel wat vragen.1. Hoeveel kennis van de bauxiet industrie in Suriname heeft deze voorzitter om met een multinational als Alcoa te onderhandelen, zodat ‘s lands belang behartigd wordt?2. Als hij zegt dat Alcoa 50-55 miljoen US$ nodig heeft om studies te verrichten in Bakhuis, zou ik graag van hem willen weten welke studies er door Alcoa en BHP Billiton Suriname in Bakhuis zijn verricht van 2003 tot en met 2008?3. Welke studies zullen concreet door Alcoa worden uitgevoerd, indien het Bakhuis project vóór de sluiting van dit project aan de vooravond stond van constructie fase?4. Waar zijn alle rapporten zoals ESIA, Feasibility studies uitgevoerd door Bechtel, Mining year 1&2 ect, die bij de overname van BHP Billiton Suriname compleet aan Alcoa zijn overhandigd?5. Waar zijn alle containers met boormonsters die aan Alcoa zijn overgedragen, alsook de servers van BHP Billiton met alle elektronische informatie en rapporten? Indien Alcoa niet meer beschikt over deze informatie kunnen zij terecht bij ex-medewerkers om deze tegen een kleine vergoeding te verkrijgen in plaats van 50-55 miljoen opnieuw te investeren!6. Wat is de rol van Bauxiet Instituut Suriname tijdens deze onderhandelingen geweest, daar zij van overheidszijde nauw betrokken waren tijdens Bakhuis exploratie en Development projects?7. Als hij benadrukt dat honderd jaar is samengewerkt met Alcoa en dat er met geen enkele multinational zolang is gewerkt, is mijn vraag: heeft de Alcoa 100 jaren hier gewerkt uit sociale overwegingen voor Suriname of was dat puur uit winst bejag?a. Kan hij aangeven hoeveel winst zij de afgelopen 100 jaar hebben geboekt en hoeveel daarvan daadwerkelijk in jaarverslagen zijn opgenomen?b. Kan hij aangeven hoeveel winst Suralco sedert de stopzetting van haar bedrijfsactiviteiten maakt uit verkopen van stroom aan de Staat Suriname?8. Als hij zegt dat er wantrouwen is en wordt Alcoa als een boef gezien, kan hij aangeven wat Alcoa gedaan heeft met het geld van BHP Billiton dat bestemd was voor rehabilitatie van uitgemijnde gebieden in Suriname?9. Als Alcoa nog geen studies heeft gedaan in Bakhuis, aan de hand waarvan is 3.3 miljard gecalculeerd om geïnvesteerd te worden.10. Indien Alcoa dit bedrag zo graag wil investeren in Suriname, waarom is dit indertijd niet geïnvesteerd in behoud van Suralco???Tot slot erger ik mij steeds weer aan uitspraken van politici die politiek denken te scoren door regeringen de schuld te geven van de sluiting van Suralco. Als de overheid niet eens in staat is om subsidie kruimels te betalen aan onder andere kindertehuizen, hoe zou men in staat zijn om miljoenen te subsidiëren in een multinational die jaarlijks miljoenen winst uit haar bedrijfsactiviteiten wereldwijd haalt.