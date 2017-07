Claudia Marica-Redan, directeur AZP





Claudia Marica-Redan, de nieuwe AZP-directeur, zegt dat de ziekeninstelling zich in een ‘survival mode’ bevindt. Binnen zes maanden tot een jaar moeten “we uit deze periode van zwaar weer komen om de toekomst van ons ziekenhuis veilig te stellen.” Ze stelt dat ze beseft dat ze de leiding van het AZP overneemt in een periode waarin de financiële omstandigheden waarbinnen zij op een verantwoorde en adequate wijze de zorgactiviteiten moeten uitvoeren, ongezond zijn.Het ziekenhuis kenmerkt zich door vele dualistische aspecten die een effectieve bedrijfsvoering in de weg staan, legt ze uit. “Op de eerste plaats streven wij ernaar om kwalitatieve en veilige zorg te leveren, terwijl wij nog een grote achterstand hebben in het onderhoud en vernieuwen van onze bedrijfsgebouwen en medische apparatuur.” Daar komt nog bijkijken dat het AZP als volledige overheidsinstelling een zorgplicht heeft, waarbij verlieslatende onderdelen van het bedrijf moeten worden gecontinueerd tegen tarieven die ver onder de kostprijs liggen.“wij hebben een immense taak en zullen continu alert moeten zijn om de kosten blijvend te beheersen door efficiency en effectiviteit toe te passen in al onze werkprocessen.” Marica-Redan zegt dat ze ondanks al de uitdagingen waar ze voor staat “met veel overtuiging” haar benoeming tot algemeen directeur van het AZP heeft aanvaard. “Waar nodig zullen wij twee stappen terug moeten doen om één goede stap voorwaarts te zetten.”Haar aanpak zal zich richten op Dienend Leiderschap en Open & Transparante communicatie:’ Ik zeg wat ik doe en doe wat ik zeg’. Ze legt uit dat Dienend Leiderschap begint bij “jouw persoonlijk leiderschap, jouw verantwoordelijkheidsbesef, het respect naar elkaar toe en elkaars functie.” Ze heeft haar personeel opgeroepen samen de schouders onder het werk te zetten met als focus: ‘Ownership voor al onze cliënten.’ Marica-Redan is per 1 juli aangesteld in de functie van directeur AZP.