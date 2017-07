Drone bestuurders, waaronder mediabedrijven, hebben vergunning nodig om de lucht in te gaan. Dat zegt minister Ferdinand Welzijn die waarneemt op Justitie en Politie.





Welzijn voerde aan dat een drone een luchtvaartuig is, dat vanuit de grond wordt bestuurd en is vergunningplichtig. De drone moet door de bestuurder altijd te zien zijn. Er mag niet in het donker gevlogen worden. Er dient altijd voorrang te worden gegeven aan alle luchtvaartuigen zoals vliegtuigen en helikopters. Er kunnen straffen, maatregelen en sancties worden getroffen tegen onrechtmatig gebruik van een drone. "De vergunninghouder dient zich te houden aan de gestelde regels," zei minister Welzijn.De minister bleef ook na de interruptie van Gajadien erbij dat drones luchtvaartuigen zijn die vallen onder de reguliere wetgeving. De politie zal in elk geval erop toezien dat vanuit een handhavingspunt dat de drone die een luchtvaartuig is, voldoet aan een vergunning. De politie zal optreden tegen mensen die geen vergunning hebben, stelde Welzijn. Hij benadrukte dat een drone beschreven is als een luchtvaartuig. Voor elk luchtvaartuig zoals een helikopter of een vliegtuig moet er toestemming zijn. "Je kan niet met een luchtvaartuig de lucht in gaan, ook al wordt het vanuit de grond bestuurd. Omdat het nieuw is, kan het zijn dat het niet bij iedereen bekend is," merkte de minister op. Hij beloofde de voorlichting te zullen geven hierover.Op de concrete vraag die via vicevoorzitter Melvin Bouva, die de vergadering leidde, werd gesteld in welke wet het is gedefinieerd dat een drone vergunningplichtig is, zei de bewindsman dat een drone in elk geval een luchtvaartuig is. Hij zal natrekken in welke wet het staat. "Drones zijn voor ons nieuw, maar overal in de wereld is een drone vergunning plichtig, want het gaat om een luchtvaartuig."Starnieuws verneemt van justitiële bronnen dat in Suriname het hebben van drones niet bij wet geregeld is. Er is voorwerk gedaan door de Burger Luchtvaart Veiligheidsautoriteit Suriname (CASAS) voor wettelijke aanpassingen. Er zijn nog geen wettelijke regeling. In de Luchtvaartwet is opgenomen dat voor bemande luchtvaartuigen een vergunning nodig is. Een drone is onbemand.