Idris Naipal zegt in zijn artikel het volgende:'We hebben een historische band met Nederland van meer dan 300 jaren en die goede historische band moeten we koesteren en behouden. Het besluit van de president is ronduit belachelijk en beschamend. Veel Surinamers zullen zich schamen om in de ogen van de president te kijken. Het mag niet zo zijn dat omwille van persoonlijke vete van Bouterse met Nederland de goede relatie tussen beide landen op de helling komt te staan.'Het is schaamteloos om te zeggen dat de 300 jaar oude band met Nederland een goede historische band is. Daarmee zegt de schrijver dat de slavernij die zulk een onherstelbaar leed heeft veroorzaakt voor de slaven en de nazaten van de slaven evenals voor de contractarbeiders en hun nazaten, voor hem een goede aangelegenheid was. Idris Naipal moet in zijn haast de president te bekladden, niet voorbij gaan aan het leed dat Nederland in die 300 jaren hier heeft veroorzaakt en de rijkdommen die Nederland heeft weggedragen.Voorts stelt Idris Naipal in zijn stuk het volgende:'Het is een vreselijke vergissing van Bouterse om de historische band met Nederland op het spel te zetten. Bouterse moet niet denken dat hij Nederland op de knieën gaat krijgen met zijn dom signaal richting politiek Den-Haag. Nederland heeft ons niet nodig, wij hebben Nederland nodig om uit de financieel-economische crisis te kruipen.'Het is immens puberaal dat Idris Naipal doet alsof Nederland onze (enige) redder in nood is terwijl al een hele tijd Nederland absoluut niet staat op de prioriteitenlijst van landen waarmee Suriname warme banden heeft ontwikkeld en die een behoorlijke steen bijdragen in het economisch herstel. Met deze houding geef je aan geen zelfrespect te hebben als Surinamer en geen enkel vertrouwen te hebben in je eigen volk. Hoezo hebben wij Nederland nodig? We doen het al tig - jaren zonder ontwikkelingshulp en ander steun van Nederland en dat mag van mij absoluut zo blijven. Men moet ook niet doen alsof de ontwikkelingshulp relatie zo een geweldige relatie was. Een aanrader is om rapporten waaronder ‘Een belaste relatie’ en ‘Lessons Learned’ over de ontwikkelingsrelatie Suriname-Nederland in deze te raadplegen.Wanneer Idris Naipal verder stelt:‘Als Bouterse problemen heeft met politiek Den-Haag, moet hij het volk van Suriname niet met de haren erbij slepen. Hij vertoont kinderachtige trekjes, doet net een klein kind dat zijn zin niet krijgt, probeert Nederland onder druk te zetten om zijn persoonlijke vete in zijn voordeel te beslechten. De President moet eens goed weten dat Nederland niet naar zijn pijpen zal dansen.'Dan wil ik dhr. Naipal erop wijzen dat het niet Bouterse is die met Nederland bezig is, maar het Nederland is dat elke keer weer denkt te mogen bemoeien in Surinaamse interne aangelegenheden alsof onze onafhankelijkheid nooit een feit is geweest. Dhr. Naipal moet niet doen alsof Bouterse een of andere vete heeft met Nederland want dat is het omkeren van de rollen.Want wanneer de Nederlandse Tweede Kamer debatten organiseert over Suriname en het land en zijn democratisch gekozen regering op een denigrerende wijze bespreekt casu quo laat bespreken, behelst dat geen kwestie van Bouterse als persoon, maar wordt het land Suriname en zijn regering besproken door Nederland. Wij mogen het onderling oneens zijn over elkaars politieke keuze doch elke democratisch gekozen regering dient door iedereen binnen en buiten Suriname gerespecteerd te worden. Als dhr. Naipal Surinamer was en oprecht, zou hij de uitlatingen in Nederland gedaan fatsoenshalve hebben afgekeurd.Wij zullen als oprechte Surinamers in ieder geval niet tolereren dat de grenzen van onze soevereine natie met de voeten worden getreden door welk ander land dan ook.