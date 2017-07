Het lijk van Wiresh Lutawan is zaterdag opgevist uit het water aan de Brantimakkaweg in het ressort Kwatta. De 22-jarige jongeman had de gewoonte om vroeg in de ochtend zijn visnet uit te gooien en tegen 11 uur terug te keren naar huis. Toen nabestaanden merkten dat hij niet thuiskwam, belden zij naar de mobiele telefoon van Lutawan. Ze kregen geen reactie.De politie werd ingeschakeld en begon een zoekactie. De bromfiets van de visser is op de plek aangetroffen. Met de hulp van andere vissers die zich in de omgeving bevonden, is het ontzielde lichaam van Lutawan na enkele uren uit het water gevist. Het lijk is afgestaan aan de nabestaanden voor de uitvaart.