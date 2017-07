Soerin R., Jayant A. en Joyce B. worden verweten dat ze in de periode van 22 januari 2017 tot en met 28 januari 2017 in het district Saramacca tezamen en in vereniging uit een goed afgesloten woning weggenomen hebben een flatscreen tv, windbuks, playstation, ijskast, zes luchtbedden, rice cooker, lakens, dekens en levensmiddelen. De verdachten hebben hun spijt betuigd en vroegen de kantonrechter Siegline Wijnhard om een kans.De verdachten hadden shutters van de ramen van de benadeelde verwijderd om de woning binnen te kunnen dringen. Het Openbaar Ministerie eiste tegen elk van de verdachten een celstraf van twee jaar onder aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht. Joyce B. was weggestuurd, omdat ze oogvirus had. Zij zal op eerstvolgende zitting wanneer deze zaak voor zal gaan, haar laatste woord mogen voeren. Soerin R. gaf aan dat hij de fout niet meer zal begaan en vroeg om een kans. Jayant A. zei dat hij een fout heeft begaan en dat zijn vrouw en kinderen in financiële problemen zitten.De kantonrechter heeft de voorlopige hechtenis van de verdachten opgeschort. Op 14 augustus zal ze vonnis vellen in deze zaak. De verdachten worden bijgestaan door de raadslieden Shefani Amirkhan, Sadhna Dulam en Valery Pique.Wanita Ramnath