Ngatman Karijoatmo (74) is zaterdagavond, na een verkeersongeval aan de H.I Soemitaweg overleden. De politie van Meerzorg deed na de melding van een verkeersongeval de plek aan voor onderzoek. Daar aangekomen werd het levenloze lichaam van Ngatman op het wegdek aangetroffen.Onderzoek wees uit dat de bromfietser over Soemitaweg reed. Hij kwam van Meerzorg, vanuit richting Tamanredjo. Hij moet vermoedelijk ter hoogte van kilometer 10½ een stilstaande vrachtauto te laat of niet hebben gezien. De bestuurder van de vrachtauto had autopech. Ngatman botste tegen de achterzijde van de laadbak op.De bromfietser kwam te vallen en overleed ter plaatse aan de opgelopen verwondingen. Het ontzielde lichaam is na overleg met het Openbaar Ministerie voor obductie in beslag genomen.De verkeersbarometer staat met het overlijden van Ngatman op 43, meldt de politie Public Relations.