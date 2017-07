Het vertrek van mevrouw Sharmila Mansaram uit de VHP is niet betreurenswaardig. Ze heeft een bewuste keuze gemaakt om weg te gaan, daarmee dient zij haar eigenbelang, terwijl bij de VHP, partijbelang ondergeschikt is aan ‘s landsbelang.De VHP is een belangrijke pilaar voor de ontwikkeling van Suriname. De partij heeft, toen ons land dieptepunten kende, een wezenlijke bijdrage geleverd om de Surinaamse economie en natie te redden van puinhoop politiek. De partij heeft de kunde en de visie om Surinamers wederom welvarend te maken.De partij is geen maffia partij waarbij de 'Capo' de onbetwiste leider is. Napoleon was overigens een staatsman die ondanks zijn mooie spreuken, vernietigend verslagen werd door de Hertog van Wellington in de Slag bij Waterloo. Maar Napoleon was geen drugsveroordeelde. Hij was ook geen drugsveroordeelde die 'het goede voorbeeld' geeft aan zijn naaste familie die thans in de USA in de cel zit vanwege drugscriminaliteit en terrorisme. Wat een voorbeeld voor onze jeugd!Waarlijk een bijzonder rolmodel. Door dit soort zaken worden Surinamers door het buitenland hard uitgelachen en belachelijk gemaakt, zelfs in de Caricom!Wij hopen daarom van harte dat mevr. Mansaram een belangrijke bijdrage zal leveren aan haar nieuwe partij. Een partij wiens voormannen de democratie om zeep hebben geholpen en de Surinaamse economie diverse malen door corruptie en onkunde bankroet hebben gemaakt. Maar veel erger is dat oprichters van deze partij de voorvechters van de democratie in koelen bloede hebben vermoord. Wij hopen daarom van harte dat mevr. Mansaram een wezenlijke vernieuwing zal teweegbrengen in haar nieuwe partij in landsbelang.In de VHP is de voorzitter ondergeschikt aan het nationale belang. Deze voorzitter heeft de partij opengegooid voor eenieder en in het bijzonder voor vrouwen. Binnen de VHP is er geen macho cultuur van een harde kern van strijdmakkers die uiteindelijk een machtsmonopolie hebben! De VHP is actief bezig om juist meer vrouwen bij de partij te betrekken. Uiteindelijk is Suriname ons land, groter dan wie dan ook.Maar laten wij ons niet alleen focussen op personen. Mensen komen en gaan. Wij zijn allemaal vervangbaar dus ook deze VHP voorzitter. Maar de toekomst van ons land is nu in het geding. Suriname, kiezen wij voor herstel van welvaart , normen en waarden of voor verdere armoede, criminaliteit en worden wij een tweede Venezuela. De komende verkiezingen zijn cruciaal voor Suriname. Waarom?Het wordt een bijzondere strijd. Een strijd die zal bepalen welke kant ons land op zal gaan. Een strijd waarbij de drugsmaffia met groot kapitaal zal inkomen om zieltjes te winnen met cash en posities. Nu wij collectief verarmd zijn is de verleiding om te kiezen voor de 'duivel' heel groot. En zoals we allemaal weten 'Te yu e njang nanga didibri, yu mus'njang nanga langa forku'. Diverse mensen zwichten en vele Surinamers beginnen helaas te lijden aan het Stockholm syndroom. Het wordt een strijd voor herstel van uw inkomen en de toekomst van uw kinderen.De huidige machthebbers hebben niet een keer, maar thans voor de derde keer het land en de Surinaamse bevolking zwaar verarmd. Kiest u voor verdere verarming of wilt u terug naar een menswaardig bestaan? Wilt u een sterke SRD en een stabiel inkomen zodat u te allen tijde boodschappen kunt doen zonder bang te zijn dat de koers weer fors gaat droppen? Of dat uw pensioengeld en spaargeld zoals nu, weer fors in de waarde afneemt?Beste landgenoten, deze strijd zal niet eenvoudig zijn omdat alles in stelling zal worden gebracht om de belangen van slechts enkelen te dienen. Deze elite heeft thans, terwijl u moet hosselen en pinaren, gigantische vermogens opgebouwd. Er worden diverse drogredenen van stal gehaald maar de realiteit is dat u steeds armer wordt terwijl en een kleine groep steenrijk wordt.Er zijn ondertussen heel veel zieltjes gekocht. Ja beste landgenoten, deze strijd zal niet makkelijk zijn maar tegelijkertijd zijn wij zeer positief. Bij een strijd tussen het goede en het kwade, zal in the long run, het goede altijd overwinnen.