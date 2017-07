Gordon T. hoorde dezelfde celstraf in het derde kanton. Voor het feit in het tweede kanton hoorde de man zes maanden geheel voorwaardelijk, een geldboete van SRD 750 of een hechtenis van drie weken. Met de opgelegde straffen blijven de veroordeelden op vrije voeten.Gordon T. zou nog eens 110 gram cocaïne, verborgen in een doos, gepoogd hebben om deze ter verzending aan te bieden. De raadslieden Irvin Kanhai en Benito Pick vonden het bewijs dat het Openbaar Ministerie (OM) heeft aangeleverd gebrekkig en onvoldoende. Zij wilden vrijspraak voor hun cliënten. De twee riskeerden elk een gevangenisstraf van drie jaar en een geldboete van tienduizend SRD te vervangen door een hechtenis van zes maanden. Officier van justitie (ovj) Astrid Niamat achtte wettig en overtuigend bewezen dat het tweetal heeft geprobeerd de drugs uit te voeren.Camerabeelden tonen hoe ze te werk zijn gegaan. Eerst ging de vrouw de bergruimte binnen, terwijl ze iets onder haar kleding verborgen hield. Ook Gorden T. is in dezelfde ruimte te zien. Hij verborg wat en overhandigde dit aan Gracita B. Vanaf het begin ontkennen beiden dat ze drugs bij zich hadden. Volgens de raadslieden had het OM slechts het vermoeden. Niamat had aangevoerd dat de verdachten via post 18, waar er wordt gescand en gecontroleerd, moesten gaan. Ze kozen voor post 19 waar de controle er niet was. Ze waren ook niet daar ingedeeld. De ovj zei aan dat 'halcontrole' niet hun taak was. Volgens waren de spullen van grote omvang en konden niet onder een vest gestopt worden. Bij uitvoer zou er tenminste sprake van aanbieding moeten zijn’, beargumenteerde Kanhai die Gordon T. juridisch bijstond.Raadsman Pick benadrukte dat er geen bewijs is geleverd voor uitvoer. Hij vond dat het bewijs niet is geleverd door te stellen dat de verdachten niet via post 18, maar via post 19 de hal betreden hebben. Hij eiste vrijspraak, omdat de vervolging volgens hem geen wettig en overtuigend bewijs heeft geleverd.Wanita Ramnath