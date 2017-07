Standpunt VVEPS: 'De Vereniging van Volle Evangelie en Pinkster-Gemeenten en Bedieningen in Suriname (VVEPS)' wenst bij deze de volgende reactie te geven op grond van het stuk van maandag 17 juli j.l. op Starnieuws onder de kopIn dit bericht is door Bisschop Choennie beweerd, dat hij heeft aangeklopt bij de Volle Evangelie Kerken voor zijn voorgenomen Nationale verzoening in Suriname. Als officiële vertegenwoordiging van de Volle Evangelie Kerken wensen wij van het bestuur van de VVEPS aan te geven dat zulks een benadering nooit heeft plaats gehad. Bij deze spreken wij dus onze verontwaardiging uit over hetgeen de RK Bisschop kenbaar heeft gemaakt op Starnieuws. Wij zouden dus nooit een respons kunnen geven op deze bewering die bezijdens de waarheid is gebleken. De indruk wordt hierdoor ten onrechte gewekt dat het Volle Evangelie niet wil participeren aan het proces van Nationale verzoening, terwijl wij van het Volle Evangelie vanaf 1 februari 2016 actief bezig zijn geweest dit proces te ondersteunen en te begeleiden t.b.v. de gezondmaking van de verdeelde Surinaamse samenleving!!!.Bij deze wensen wij direct kenbaar te maken aan de Surinaamse bevolking dat wij reeds jaren bezig zijn met het verlenen van pastorale zorg aan ALLE SURINAMERS, ongeacht van welk kamp ze afkomstig zijn. Wij hebben door de jaren heen geconstateerd dat er zeer veel geestelijk werk aan de winkel is in onze verscheurde samenleving, derhalve zullen wij van de VVEPS ons alleen Nationaal opstellen zonder mee te doen aan partijdigheid!!.Wij zullen altijd bereid zijn om onze ondersteuning te geven aan elk oprecht proces naar Nationale verzoening in ons geliefd land Suriname.