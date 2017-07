Minister Jerry Miranda beantwoordt vragen in De Nationale Assemblee. (Foto: Raoul Lith)





Miranda antwoordde op vragen die bij interruptie gesteld zijn door de Assembleeleden Asiskumar Gajadien (VHP) en Rachied Doekhie (NDP). Zij wilden weten wat de situatie is. De PLO heeft gedreigd met acties. Miranda merkte op dat hij niet heeft gezegd aan de PLO-voorzitter John Mahadewsingh dat er geen geld is, waardoor er niet kan worden uitbetaald.De bewindsman merkte op dat er sprake is van een intern probleem bij de PLO. De Actiegroep is de hele dag bezig te schreeuwen op Facebook. Miranda zegt niet te bemoeien met interne problemen van de organisatie. De verplichtingen naar de PLO toe worden strikt nagekomen, beklemtoonde hij.