NDP-fractieleider André Misiekaba vindt dat nagegaan moet worden hoe social media onder controle kan worden gehouden. Hij betoogde dat het niet door de beugel kan dat er steeds kwaadaardige berichten verspreid worden via social media. Er moet paal en perk hiertegen worden gesteld. Minister Dodson ondersteunde Misiekaba en zei dat de Raad van Ministers zich spoedig over deze kwestie zal buigen. Assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP) zei dat er standaard procedures moeten komen om bij breuken in de waterleidingnet de buurten op de hoogte hiervan te stellen wanneer er verontreiniging plaatsvindt.Pengel legde uit dat in Moengo er klachten waren. Het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG) heeft onderzoek hiernaar gedaan. De laboratorium uitslagen gaven aan dat er een kleurafwijking was, maar dat het veilig is om het water te drinken. Dit probleem is intussen verholpen. Hierna zijn er watermonsters genomen in Paramaribo en Wanica. Er zijn geen afwijkingen gevonden.Dodson gaf te kennen dat er genoeg systemen zijn ingebouwd door de SWM om in te spelen wanneer er contaminatie plaatsvindt. Soms zijn er leidingbreuken door graafwerk. Beide ministers benadrukten met klem dat het drinkwater veilig is. Assembleevoorzitter Simons vroeg om de voorlichting naar de samenleving toe te intensiveren.