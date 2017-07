Het IMF heeft ook zijn Amerikaanse groeivoorspelling van 2,3% naar 2,1% bijgesteld. De globale economische voorspellingen - van 3,5% groei in 2017 en 3,6% in 2018 - blijven echter onveranderd.De groei van de Britse economie voor 2018 blijft onveranderd op 1,5%, maar de groei van de VS voor volgend jaar is nu gesteld op 2,1%, in plaats van de eerdere voorspelde 2,5%.In zijn laatste World Economic Outlook zegt het IMF dat de "versnelling in de wereldwijde groei" waarop het in zijn vorige enquête in april had gezinspeeld, "op de goede weg" is. Maar het fonds voegt daaraan toe dat terwijl de wereldwijde groeiprojectie ongewijzigd is, er op landelijk niveau verschillen zijn.De hoofdeconoom van het IMF, Maurice Obstfeld, vertelt de BBC dat de organisatie de impact van Brexit op de toekomstige economische situatie van het Verenigd Koninkrijk nauwlettend volgt. "We hebben al lang voorspeld dat Brexit een aantal negatieve effecten op lange termijn zal hebben, maar in de voorspelling voor dit jaar baseren we het puur op de observatie van gegevens voor het eerste deel van dit jaar. En die zijn zwakker dan verwacht.”Obstfeld gaat verder: "Onze projecties voor de langlopende Britse groei zijn eigenlijk gebaseerd op een vrij optimistische beoordeling van hoe de onderhandelingen waarschijnlijk zullen verlopen. Dus als zaken erger zijn, dan zal dat parallel slechter zijn voor de Britse economie."De belangrijkste factor achter de neerwaartse herziening van de Amerikaanse groei in 2018 is volgens het IMF "de aanname dat het fiscaal beleid minder expansief zal zijn dan eerder werd aangenomen, gezien de onzekerheid over het tijdstip en de aard van de Amerikaanse veranderingen in het fiscaal beleid". Het fonds zegt dat de verwachtingen van de markt op fiscale stimulans ook zijn teruggedrongen.Over het algemeen wordt verwacht dat de regering van president Donald Trump op grote schaal beleidsmaatregelen zal ondernemen om de Amerikaanse economie te stimuleren. Onder die maatregelen vallen belastingverlagingen en infrastructuurinvesteringen. Maar de kans dat de regering in staat is om dit beleid door te drukken, lijkt nu minder waarschijnlijk.Het vooruitzicht van het IMF voor verschillende economieën in de eurozone was veelbelovender dan aanvankelijk gedacht. De groeivooruitzichten van landen zoals Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje zijn naar boven bijgesteld. De grootste herzieningen van de eurozone waren voor de Spaanse en Italiaanse economieën. De verwachting is nu dat de Spaanse economie dit jaar groeit met 3,1%. Aanvankelijk was een groei van 2,6% voorspeld. Ook de groeivooruitzichten van Italië voor 2017 zijn gestegen van 0,8% naar 1,3%. Als geheel zal de Eurozone dit jaar naar verwachting groeien met 1,9%, een stijging van 1,7%.Het IMF zegt dat de groei in het eerste kwartaal in veel van deze landen beter was dan verwacht. Er is volgens het fonds een bewijs van een "sterkere impuls van de binnenlandse vraag dan eerder verwacht".De groeiprojecties van China zijn ook herzien. “Een sterke eerste kwartaal van 2017 en de verwachtingen van continue fiscale steun," schrijft het IMF. De voorspelling van 2017 is gestegen van 6,6% naar 6,7%, terwijl de verwachte groei in 2018 nu 6,4% is in plaats van 6,2%. Het IMF heeft de Chinese "beleidsverruiming en aanbod-hervormingen", inclusief inspanningen om de overcapaciteit in de industriële sector te verminderen, geprezen.