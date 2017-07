In elke 54 uur wordt een politieagent gedood in de deelstaat Rio de Janeiro, Brazilië. (Foto: AFP)





De familieleden zeggen dat de officieren geen middelen hebben in hun strijd tegen de criminele organisaties van de stad. Honderden hadden zich verzameld zich langs de kust in Copacabana om meer steun van de autoriteiten en de bevolking te vragen.Voor dit jaar zijn tot nog toe negentien politieagenten in de deelstaat Rio vermoord. Dat is meer dan het totaal aantal doden over 2016. "Ik ben wanhopig omdat ik weet dat mijn man de volgende kan zijn," zegt Rogeria Quaresma tijdens de optocht in Rio. "We zien dat families elke dag worden vernietigd. En ik accepteer het niet om de volgende weduwe te worden," vertelt ze de O Globo-krant.In het laatste incident is sergeant Hudson Araujo in de vroege uren op zondag vermoord bij de Vidigal favela. De Braziliaanse regering heeft vorige week aangekondigd dat zij 1.000 extra federale agenten zou sturen om de lokale politie te ondersteunen.Het geweld in Brazilië neemt toe, en voornamelijk in Rio de Janeiro, sinds het einde van de Olympische Spelen en de Paralympics bijna een jaar geleden. Brazilië gaat nu door de slechtste recessie in zijn geschiedenis. Het is zeer slecht gesteld met de financiële huishouding van veel deelstaten, waaronder Rio. Op dit moment is er geen vooruitzicht op een oplossing voor de ernstige politieke crisis in Brazilië.De families van politieagenten zeggen dat hun geliefden een zware prijs betalen voor hun pogingen om de misdaad te bestrijden zonder de benodigde middelen en benodigdheden. Politieambtenaren willen veranderingen in de strafcode, zodat de moorden van politieagenten worden behandeld als gruwelijke misdaden. Zij klagen dat het harde werk van eerlijke politieagenten niet dezelfde media aandacht krijgt als vermeende mensenrechtenschendingen tijdens veiligheidsoperaties.In een rapport dat in februari werd gepubliceerd, heeft Amnesty International haar bezorgdheid geuit over het toenemend aantal sterfgevallen tijdens politieoperaties in Brazilië. Vorig jaar heeft de politie alleen al in de deelstaat Rio meer dan 800 mensen gedood.