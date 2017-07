Twee verzenders van postpakketten zijn aangehouden door de afdeling Narcotica Brigade van de politie. Zij hebben in hun postpakket drugs verborgen.In de ene zaak gaat het om Inderdjitsing R. (37) die een doos ter verzending heeft aangeboden bij een postbedrijf. Bij controle van de douane is 284 gram cocaïne gevonden. Het spul zat in Chinese tayer verborgen.In de andere zaak is Michelle K. (19) aangehouden. Zij wordt ervan verdacht in de maand juni 2017 een doos te hebben gepost bij één van de postbedrijven. Tijdens controle stuitte de douane recherche op 284 milliliter vloeibare cocaïne. Deze zat verborgen tussen andere goederen. Tijdens het onderzoek kwam Michelle K. in beeld. Het gelukte de rechercheurs van de Narcotica Brigade haar de afgelopen week aan te houden.Na afstemming met het Openbaar Ministerie zijn beide postverzenders ingesloten, meldt de politie Public Relations.