Minister Soeresh Algoe van LVV. (Foto: Raoul Lith)





Hooglandrijst wordt verbouwd te Victoria, Brokopondocentrum, Klaaskreek en Atjoni. In andere gebieden in het binnenland, zoals Marowijne, zal dit project ook worden uitgevoerd, deelt de minister mee. De mensen die bezig zijn met hooglandrijst zijn getraind door LVV.Op de vraag hoe het binnenland kan bijdragen aan de agrarische sector, legt de minister uit dat verschillende projecten worden uitgevoerd in het binnenland. Er is een intensieve samenwerking hierover met het ministerie van Regionale Ontwikkeling. De minister geeft aan dat diverse niet gouvernementele organisaties actief zijn in het binnenland. Er worden diverse projecten uitgevoerd samen met de lokale gemeenschap.