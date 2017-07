“Breaking news, heren: een dronken ex-mimister uit het kabinet Vene….”“Ach mang, ga toch op het dak je oud nieuws zitten rondbazuinen. Neks no oud!”“En het was een ex-minister uit dit kabinet; ik zie Ashwientje al opdracht geven om die Wolverine uit Vene III van de blaastest te halen.”“En terecht kraait Somo in het rond dat zijn Wolverine geheelonthouder is; het was dus die ex-OWeegebeente Wolverine die door enkele super-cops van de Cie-Ai-Vie-Die van het bureau is gehaald.”“Maar die zeggen achteraf dat er niets aan de hand was; de ex-minister had gewoon een black out gekregen en ramde toen een schutting.”“Da als hij zo nuchter was, waarom mocht hij dan de blaastest op het politiebureau niet ondergaan? Dan valt er toch wat te verbergen?”“Begrijp je het niet? Hogerhand wilde voorkomen dat onze ex-OWee Wolverine bij het blazen in dat ballonnetje het hele bureau zou hebben opgeblazen, gezien de sterkte van zijn black out en alcoholwalm.”“Maar geloven jullie dat verhaal dat het water van SWM verontreinigd is met bacteriën?”“Waar rook is, is vuur. En vuur en water gaan niet samen, net als leugen en waarheid. Als grote waterverbruikers dit in hun een eigen, goed equipped lab hebben kunnen constateren, en BOG met z’n broko prenasi-lab dat niet kon, dan is er toch een waarheid in dat ding?”“Maar het BOG zegt bij monde van die Marlonman: niets aan de hand.”“Maar als dat werkelijk zo zou zijn, waarom moet hij dat zo nodig dan rondbazuinen? Dan zouden die producenten van bier, soft en water in fles dat ook toch al hebben verklaard?”“Daarom heeft mijn vrouw al zeker twee weken last van diarree.”“De Surinaamse Watra Mama zou dan ook zeggen: ‘Niets aan de hand. Ze moet juist meer van ons water drinken om die diarree weg te spoelen.”“De belangrijkste strategie van het Bureau Ongezonde Gezondheidszorg is om steeds te zeggen: ‘mensen, geen paniek; er is niets aan de hand,’ bijvoorbeeld dat er nog geen sprake is van een dengue- of een sika epidemie, want daarvoor moeten er eerst, zeg maar, 100 meldingen per 1000 inwoners zijn, en nu hebben we er 98. Dus niets aan de hand, anders moeten we uitrukken en ons werk gaan doen met kapotte denguewagens met onklare spuit en bijna zonder malaksion en met aktievoerende werknemers, of we moeten met ons onderbezet lab zonder genoeg reageerstoffen en up to date-apparatuur verfijnde analyses gaan doen.”“Volgens mij houden ze een reageerbuisje met leidingwater tegen het licht en als dat helder is, zeggen ze: neks no vuil.”“Maar gelukkig lijkt dit niet te zijn gebeurd bij de leiding van ons Alademisch Zakenhuis, ik bedoel Aca…”“Ja, zuip nog meer, dan ga je daar terechtkomen, niet om te blaastesten, maar om je kapotgezopen lever te verwisselen.”“Gelukkig is dat ex-aardoliemanneke met zijn tienduizenden aan pensioen per maand daar niet geaccepteerd.”“Laat men nou eens ophouden om allerlei loyalisten van buiten te laten neerstrijken aan de top van zulke staatsbedrijven, waar je jaren moet zijn meegegroeid wil je goed leiding geven.”“Ik denk dat die mevrouw die daar al waarnam en nu officieel overneemt the right woman is to drive this hobble-bubble car.”“En ik voel me nu weer zo veilig als een baby in moeders armen, nu de politie weer zichtbaar wordt en overal criminelen gaat oppakken, aanpakken, bepakken en verpakken.”“Ja, pas nadat een Franse diplomaat midden op straat in het uitgangscentrum wordt beroofd en ernstig in zijn arm wordt gestoken. Internationale sjène kokolène bimbambène.”“Hopelijk geeft hij als toeristisch advies: never wissel your big amount money at a cambio; better you do it beetje bij beetje desnoods tegen a lower koers in the hotel. Some people give a tip when you come from the cambio with your big money in your tas.”“Ach, over twee weken wordt de politie weer net zo onzichtbaar als voorheen; alle ordemaatregelen in dit land zijn maar voor een tijdje.”“Weet je nog net na de coup van ’80, toen de militairen streng optraden tegen laat komende ambtenaren? Hoe lang hebben ze die controle volgehouden? Twee weken?”“Waarom beer je het weer voor de militairen? Hebben al die corrupte burgerregeringen ooit die zo nodige ordening kunnen doorvoeren? Ze hebben juist de wanorde vergroot met hun populistische maatregelen.”“Maar jullie kunnen zeggen wat je wilt, maar ik vond die lezing van Marie Levens over die noodzakelijke vernieuwingen in ons onderwijs steengoed.”“En elkaar maar de schuld geven van de tegenvallende eindexamenresultaten, maar niet werken aan fundamentele oplossingen.”“Zeg eerlijk, elke staking is een set back voor het onderwijs.”“Als we dat zo goed weten, waarom werken wij er niet aan zulke stakingen te voorkomen? Bijvoorbeeld door minder propvolle klassen, potentiële lagere school-blijvenzitters naschools of in de vakanties bij te lessen en weer schoolgeld te heffen of zoiets?”“Ja, laten we wat doen dan elk jaar maar weer die klaagzang te produceren en elkaar maar de schuld te geven, terwijl het een collectieve schuld is, brengt ons onderwijs alleen maar nog verder van huis.”“Jullie hebben makkelijk praten, hier in de borrelkring. Kijk alleen hoe moeilijk het is om op elke school te zorgen voor schone toiletten.”“Maar wat ik nog steeds niet begrijp, is de plotselinge intrekking van de accreditering van die nieuwe Nederlandse ambassadeur alhier, die Annemarie de Leeuw of f’a kil ning.”“Wacht even, had onze teruggekeerde kabinetschef Vandersannie in zijn artikel niet gezegd dat hij geen enkel advies behoefde van geen enkele Leeuw of Leeuwin. Bedoelde hij deze leeuw?”“Wie weet. En zou Sharmilaatje, dat juweel uit de kast, dan die leeuwin zijn?”“Zo, dus we gaan een Nederlandse ambassadeurloze periode tegemoet, net als nu die justitieministerloze periode.”“We zijn dan verloren, schreeuwt die grondboef Stichtingen-Paultje hoog van de toren.”“Als die weer in het machtscentrum komt, dan zijn we echt verloren.”“En die arme Ybldzies van Buitengaanse Zaken, moest de jobstijding over die ambassadeur die niet meer mag komen, in de ArenaH brengen; ha mi boi, die birds and the Bee’s, the Yoga and Azzies sprongen gelijkbenig op die tori.”“Is dat diezelfde AaBee die wil dat het maximum van vier kinderen sociale bijslag wordt afgeschaft?”“Ja, di. Meneertje wil politiek scoren en ons, belastingbetalers in de stad, voor al die kindertjes in het binnenland laten betalen. Gelukkig a mevrouw fu Sociale Zaken hoor’a dyam dyi BeeCee.”“Maar Yldrblez las wel een spitsvondigheid voor dat er met de intrekking van de accreditatie geen diplomatieke conventie was geschonden.”“Maar toen werd terecht vanuit DNA gevraagd: is het gebruikelijk dat een eenmaal verleende accreditatie zonder duidelijk omschreven reden opeens wordt ingetrokken?”“Daar stond juf Buitengaanse Zakking met een mond propvol tanden; poti, dat was niet op haar ‘meisje-lees-dit-voor-blaadje’ geschreven.”“En wat vonden jullie van die hele geheimzinnig zo lang in het duister gehouden overeenkomst met de Suralco? Iets klopt niet. Moest er hiervoor zo lang gehaald en getrokken worden?”“Tuurlijk, er wordt door bepaalde boys geaasd op die bezittingen van de Suralco.”“Ja, maar die komen toch weer in de boezem van de staat?”“Jawel, maar die gaat ze voor een lekker prijsje prompt overdragen aan die bepaalde boys.”“Maar er is niets over te dragen dan uitgemijnde gebieden?”“Jij slaapt. Al die mijnwegen, bruggen, loodsen, tientallen kilometers elektrische leidingen, bedrijfswoningen en duizenden tonnen aan oud ijzer enzo?”“En niet te vergeten twee havens, waarvan de ene bij Paranam in vrachtomzet de grootste haven was in ons land, plus een industrieterrein met aansluiting op goedkope stuwdamenergie. Dan mag iemand boos worden en zeggen dat mensen zeggen dat hij hebzuchtig is en alles wilt en dat Suriname opeens te klein voor hem is geworden, maar is dit alles soms kattenpis?”“Dus die hele fata morgana van 3 punt 3 miljard investeringen over vijf jaar misschien, in West-Suriname is volgens jou maar een afleidingsmanoeuvre, een worst die ons voorgehouden wordt, om die nyan patu van die over te dragen bedrijfsconcessies met alles d’r op en d’r aan onder onze neus door binnen te halen?”“Volgens mij is dat het, vandaar al di geheimzinnigheid als die tijd.”“Maar nu gaat die beerput open waarom BHP Billiton tijdens Gregory Sovjet Unie als minister van NH er opeens de brui aangaf en op stel en sprong uit ons land vertrok, terwijl ze bijna al zouden tekenen?”“Natuurlijk, stel: ik heb miljoenen in de feasibility studie gestoken, ik heb een miljoenen kostende milieustudie uitgevoerd, ik bied je 7 US per ton bauxiet aan, dan gaan mannetjes van jou achter m’n rug om met een stel sneesies onderhandelen om 7 komma 3 US of zoiets per ton te vinden? Terecht deng Zuidafrikaan wraak, opo gwe, loes Sranan.”“Maar niet lang daarna vielen Amerikaanse banken omver en waren de BHP-Billitonezen ons achteraf heel dankbaar dat ze niet hadden getekend.””Maar het opengooien van deze beerput hoort ook bij die afleidingsmanoeuvre. Dan vliegen we elkaar weer in de haren en gaan die slimme zakenboys er met de buit vandoor. En als we met elkaar uitgevochten zijn, kijken we verbaasd naar wie Moengo en Paranam onder hun beheer hebben en zeggen: ‘shhhhhh%%%$, ze hebben ons weer eens beetgenomen.”“Als dat zo is, drink ik niet meer. Proost.”“Maar je drinkt toch!”“Omdat het niet zo is.”Rappa