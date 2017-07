De Economische Controledienst (ECD) controleert regelmatig de schappen van de winkels.





De Economische Controledienst (ECD) van het ministerie concentreert zich wel op de prijzen van de basisgoederen. De prijsvorming van deze goederen is duidelijk, zegt Welzijn. Er zijn basisgoederen waarvoor vrijstelling van invoerrechten wordt verleend door tussenkomst van het ministerie van Financiën en Handel, Industrie en Toerisme. Tot de centjes af kan worden nagegaan in hoeverre de winkelier de prijzen van die goederen volgens het prijsbeleid hanteert.De ambtenaren van de ECD voeren controlewerkzaamheden uit over het gehele grondgebied van Suriname. Hierbij wordt op verschillende zaken gelet, waaronder prijsopdrijving, hamsteren van goederen, het verkopen van producten zonder een duidelijke prijsaanduiding, het verkopen van smokkelwaar en ten verkoop aanbieden van vervallen producten. Deze zijn de meest voorkomende overtredingen, legt de minister uit. Er worden maatregelen getroffen door de ECD bij onregelmatigheden. In het ergste geval wordt de vergunning in beslag genomen en het bedrijf onmiddellijk gesloten.Volgens een schema worden de winkels regulier elke twee maanden gecontroleerd. Wanneer er incidenten worden aangemeld, rukt de ECD onmiddellijk uit, stelt de bewindsman.