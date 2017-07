Blijd is langer dan twintig jaar in dienst van het KPA. Hij was directeur van de Penitentiaire Inrichtingen Duisburg, Santo Boma en het Nieuwe Huis van Bewaring. Tot voor zijn aanstelling werd hij door de gewezen minister Eugene Van Der San aangewezen als intermediair van het KPA.De bijeenkomst met staf en personeel vindt plaats in het KPA-centrum aan de Welgedacht A weg. De aanstelling van Blijd wordt toegejuicht door de leden van het korps, deelt de afdeling Voorlichting & Communicatie van het KPA mee.