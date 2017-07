In Nickerie wordt in de rijstbouw massaal gebruik gemaakt van de onkruidverdelger glyfosaat. Vóór de inzaai van padie wordt door een landarbeider, vaak alleen bewapend met een mondkap en gewapend met een rugspuit, het rijstareaal bespoten. Per 250 ml wordt in een rug spuittank van 15-20 liter een areaal van 1000 m2 bespoten. Gemiddeld wordt met 2 seizoenen per jaar, meer dan 15.000 ha. ingezaaid in Nickerie. Op jaarbasis komt er ongeveer 75000 liter in de bodem- en oppervlakte water van Nickerie terecht. Daarnaast wordt door de overheid bij het onderhouden van kanalen en loostrenzen, glyfosaat toegestaan.Invalt te lezen, dat de Belgische minister van Milieu en Landbouw onlangs een verbod op het gebruik van glyfosaat heeft ingesteld en wacht op een advies van de Europese Commissie over de kwestie en heeft haast gemaakt met de wetgeving toen zou zijn gebleken dat het Amerikaanse bedrijf Monsanto studies zou hebben beïnvloed om te voorkomen dat de onkruidverdelger het predicaat "kankerverwekkend" zou krijgen.Ook tegen bestrijdingsmiddelen die glyfosaat bevatten, zoals het middel Roundup, is veel protest vanwege de risico's voor gezondheid en milieu die uit sommige onderzoeken blijken en waarbij de Wereldgezondheidsorganisatie eerder oordeelde dat glyfosaat waarschijnlijk kankerverwekkend is.Wel kan glyfosaat ernstig oogletsel veroorzaken en is het giftig voor al het leven in het water. Ook is het advies afgegeven dat het middel zo min mogelijk in openbare parken en speeltuinen moet worden gebruikt.De Europese Commissie besloot vorig jaar zomer tot een tijdelijke verlenging van de vergunning voor glyfosaat omdat experts van de lidstaten het niet eens konden worden over een definitief verbod.Aangezien het gebruik van glyfosaat in het rijstdistrict Nickerie in de rijstbouw navenant is, is het meer dan op zijn plaats dat niet alleen de in Nickerie gevestigde landbouwautoriteiten en burgerorganisaties bijzondere aandacht voor deze aangelegenheid aan de dag leggen en serieus ernaar kijken.Om straks niet in herhaling treden, zoals thans in Paramaribo de ontkenning compleet is betreffende het voorkomen van de E.coli bacterie in drinkwater, zal Nickerie zich vooruitlopend hierop reeds kunnen behoeden om stellig, na gedegen onderzoek, te melden dat het drinkwater niet gecontamineerd is met landbouwchemicaliën en goed is vooral goed is voor de volksgezondheid.Als verontruste burger die vaker voor zijn praktijk voor langere tijd in Nickerie vertoef, baart mij dat -persoonlijk ook- veel zorgen.Minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij, heeft vrijdag in De Nationale Assemblee aangegeven dat het gebruik van glyfosaat zal worden gereduceerd en afgeschaft op termijn.