Dilip Sardjoe, voorzitter presidentiële onderhandelingscommissie Alcoa.





"Ik vind dat wij altijd de bakens moeten verzetten in dit land," stelt Sardjoe. Vroeger werd gedacht in termen van US$ 100 miljoen bij investeringen. Bij deelname in Newmont ging het om US$ 1 miljard. Ook bij Staatsolie is er US$ 1 miljard geïnvesteerd, merkt Sardjoe op. "En nu gaan wij richting 3,3 miljard. Om dit bedrag te vinden, of je in New York of London zoekt, of in Tokio of in Beijing, is een heleboel geld. En als mensen bereid zijn hier te komen, denk ik wel dat wij ze een rode loper behandeling moeten geven," benadrukt Sardjoe.Hij ergert zich dat mensen die willen investeren in het land worden gekruisigd. Hij benadrukt dat honderd jaar is samengewerkt met Alcoa. Er is met geen enkele multinational zolang gewerkt, toch is er wantrouwen en wordt Alcoa als een boef gezien. Sardjoe deelt mee dat Rudisa ook besloten heeft uit Suriname te vertrekken, want het land is te klein geworden. Het bedrijf is een multinational en heeft vestigingen in onder andere Guyana, Jamaica, de Verenigde Staten en gaat richting India. De ondernemer voert aan dat mensen hem steeds verwijten dat hij alles wil hebben wanneer hij investeert in het land. Hij is moe geworden van deze situatie, ook al is hij trots op om Surinamer te zijn.Sardjoe merkt op dat de Afobakadam in 30 maanden, eind 2019, in handen van de Staat komt. Op de vraag of hij interesse heeft in de dam, zoals het wordt beweerd, ontkracht de ondernemer deze bewering. Hij wijst erop dat onlangs een Energiewet aangenomen is door De Nationale Assemblee waarin bepaald is dat alle dammen en hydrowerken alleen in handen van de Staat kunnen zijn. Er is een naamloze vennootschap door de Staat opgericht waarin de Surinaamse Postspaarbank 2% aandelen heeft en Natuurlijke Hulpbronnen 98%. De Staat is honderd procent aandeelhouder van de bank.Alcoa heeft aangeboden een complete studie (bankable) te verrichten van Bakhuysgebergte. Deze studie kost tussen de US$ 50 tot 55 miljoen volgens berekeningen van de multinational. De resultaten worden eigendom van Suriname. Twee Surinamers zullen deelnemen in het proces. Suriname kan bepalen met wie in zee zal worden gegaan. Alcoa heeft wel interesse getoond om mee te doen aan het volgende traject van de bauxietsector, merkt Sardjoe op. Hij geeft aan dat honderd jaar wordt afgesloten en een volgend honderd tot 150 jaar zal worden ingeluid.