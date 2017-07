Kinderachtig en bekrompen van president Bouterse om de nieuwe Nederlandse ambassadeur Anne van Leeuwen niet toe te laten. Door zijn weigering om de nieuwe ambassadeur van Nederland toe te laten, komt president Bouterse kinderachtig en naïef over. Het is niet de eerste keer dat Bouterse zoiets flikt; hij heeft dit eerder met een andere Nederlandse ambassadeur gedaan. Ik vraag me af of Bouterse nog steeds problemen heeft met ‘witte mensen”.De regering had eerder geen bezwaar tegen de de komst van de nieuwe ambassadeur, maar plotseling is de president 180 graden gedraaid en nu heeft hij bezwaar tegen de komst van de nieuwe ambassadeur. Heel triest dat er geen reden wordt opgegeven voor de weigering, er wordt geen openheid van zaken gegeven, transparantie is zoek bij president Bouterse.We hebben een historische band met Nederland van meer dan 300 jaren en die goede historische band moeten we koesteren en behouden. Het besluit van de president is ronduit belachelijk en beschamend. Veel Surinamers zullen zich schamen om in de ogen van de president te kijken. Het mag niet zo zijn dat omwille van persoonlijke vete van Bouterse met Nederland de goede relatie tussen beide landen op de helling komt te staan.Het is een vreselijke vergissing van Bouterse om de historische band met Nederland op het spel te zetten. Bouterse moet niet denken dat hij Nederland op de knieën gaat krijgen met zijn dom signaal richting politiek Den-Haag. Nederland heeft ons niet nodig, wij hebben Nederland nodig om uit de financieel-economische crisis te kruipen.Als Bouterse problemen heeft met politiek Den-Haag, moet hij het volk van Suriname niet met de haren erbij slepen. Hij vertoont kinderachtige trekjes, doet net een klein kind dat zijn zin niet krijgt, probeert Nederland onder druk te zetten om zijn persoonlijke vete in zijn voordeel te beslechten. De President moet eens goed weten dat Nederland niet naar zijn pijpen zal dansen.Stel eens voor dat Nederland het besluit neemt zijn ambassade in Suriname te sluiten, wat zal er dan gebeuren? Heeft Bouterse enig idee wat de gevolgen zullen zijn van die sluiting? Het zal ongetwijfeld heel dramatisch zijn voor de families hier en in Nederland. De financieel-economische crisis zal verergeren en grote humanitaire gevolgen hebben.Bouterse zelf kan niet afreizen naar Nederland, moeten Surinamers dan gestraft worden van zijn ondoordachte handelen? Met het ondoordachte handelen van Bouterse toont hij zijn onvolwassenheid. Ik hoop dat de president zijn kinderachtig besluit in heroverweging neemt en het besluit terugdraait. Heel spijtig dat de relatie tussen beide landen nu ernstig is bekoeld.