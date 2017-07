Zefia Faerber bezig tijdens het onderdeel Deadlift 160 kg. (Foto's: René Gompers)





De competitie is gehouden in Sportcafé Munder en heeft ruim negen uren geduurd. Het publiek was behoorlijk enthousiast over de verrichtingen van de atleten. De gewichtheffen wedstrijd bestond uit drie onderdelen. Squats (het door de knieën gaan en recht opstaan met de halter), Benchpress (de halter in liggende positie tillen) en Deadlift (de halter van de grond tillen tot een hoogte van de heupen). Er is in elke ronde begonnen met een ‘begingewicht’ die telkens werd aangevuld met 5 kilo. Mannen en vrouwen hebben tot een bepaalde moment dezelfde gewichten moeten tillen. De vrouwen hebben op enkele malen getoond sterker te zijn dan de mannen. Er hebben tien vrouwen meegedaan.Dulder heeft in alle drie onderdelen gemiddeld 300 kilo’s getild. Hij heeft ook prijzen ontvangen voor de Beste in Squats en Benchpress. Vishant Poeran is beloond met de Beste Deadlift prijs. Hij heeft in die categorie 250 kilo getild, meer dan viermaal zijn eigen gewicht. Faerber heeft voor alle drie onderdelen de ‘Beste’ prijs naar huis meegenomen. Ze heeft in totaal meer dan 400 kilo’s weten te heffen. De atleten hebben in haast elke gewichtsklasse nieuwe records gebroken. Een paar hebben hun eigen records, die ze soms een paar momenten eerder hadden gevestigd, verbeterd. Er zijn in zeven gewichtsklassen prijzen uitgereikt.Wilson Wielzen, voorzitter van de Surinaamse Bodybuilders & Weightlifting Bond (SBWB), is ingenomen met de gang van zaken. “Een bijzondere wedstrijd,” merkt hij op. “Records zijn gesneuveld, de prestaties van de atleten gingen mij soms het verstand te boven en de vrouwen hebben behoorlijk verrast. De competitie was altijd opengesteld voor vrouwen, maar er is nooit echt animo geweest. Vorig jaar hebben twee vrouwen meegedaan, dit keer tien. Ze komen op en presteren top.”Faerber vindt het een prima zaak dat er zoveel vrouwen hebben deelgenomen. Op haar blouse prijken de woorden 'Swooping into take the crown'. De Strong Woman heeft nu wat hulp nodig bij de fotoshoot; ze heeft haar handen vol met vijf bekers. Ze geeft toe dat het haar intentie was om de show te stelen. “Heel veel hard work, geloof in mezelf en ik heb mijn doel bereikt. Ik vind het ook geweldig dat er zoveel vrouwen hebben meegedaan. De dames zijn ook sterk en we hebben het vandaag bewezen.”René Gompers