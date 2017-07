Edward Redjopawiro, voorzitter Stichting Dian Dessah. (Foto: Raoul Lith)





Op het Dian Dessah project maken mensen gebruik van planten die in het natuur groeien om baskieten, souvenirtjes en houtskool te maken. “De mensen zijn niet blijven zitten. Wanneer de mensen extra voeding krijgen dan wordt het onderling verdeeld. Gotong royong betekent het optillen van een zware last die niet getild kan worden door één persoon, maar met de hulp van anderen. Deze gedachten zullen worden tentoongesteld,” zegt Redjopawiro. Hij geeft verder aan dat op culinair gebied demonstraties zijn. “Er zijn producten die vele malen gezonder zijn dan import groente. Zo zullen er gerechten bereid worden van watertayer, jonge papayabladeren, bladeren van cassave en zoete patat”.De bezoekers krijgen ook een demonstratie hoe op een oppervlakte van 10m2 (4m X 2.5m) genoeg gewassen te planten om te overleven en waar je misschien ook wat aan kunt verdienen. Redjopawiro schetst met een voorbeeld dat er 10 bananenbomen, 10 bitawiri-plantjes, 10 tayerbladplantjes kunnen worden geplant. “Ook kan er gedacht worden aan composteren van groente resten of het maken van voeding voor dieren.”De voorzitter stelt dat er op het gebied van voorlichting weinig aandacht wordt besteed aan de districtsbevolking. De informatie moet verder worden verstrekt dan Paramaribo. Om de voorlichtingsconcentratie in Wanica te verhogen is er voor de beurs samengewerkt met het districtscommissariaat, verschillende ministeries, het bedrijfsleven van Lelydorp en vrouwenorganisaties. Ook de brandweer en politie zullen informatie verstrekken.“We zijn 27 jaar geleden opgericht. Toen al begonnen we met de gedachtegang van zelfwerkzaamheid, zelfredzaamheid en eigen initiatief te bevorderen. We zijn van mening dat we als Surinamers niet te veel moeten klagen. We moeten kijken wat we zelf kunnen doen om minder uit te geven en meer te verdienen. Ik besef dat het soms moeilijk is, maar met een beetje creativiteit kan je heel veel besparen” geeft Redjopawiro aan.Raoul Lith