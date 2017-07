Minister Cristien Polak deelt mee dat twee ondernemers gereageerd hebben op de advertentie over levering pakketten. (Foto: Raoul Lith)





Assembleeleden Krishna Mathoera en Mahinder Jogi (VHP) bleven erop hameren dat er pakketten verkocht worden voor SRD 65 en meer. Zij wilden weten welke mensen in aanmerking komen voor de gesubsidieerde pakketten en hoe de distributie plaatsvindt. Jogi merkte op dat er ressortraden in Saramacca zijn die pakketten halen uit de winkels en deze distribueren.Minister Polak heeft mondeling en schriftelijk aan De Nationale Assemblee meegedeeld dat onder haar leiding nog geen pakketten zijn verstrekt. Als NDP'ers of wie dan ook pakketten verstrekken, gaat het niet om die van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Zij is daar niet verantwoordelijk voor. Polak merkte op dat zij niemand kan verbieden om pakketten te verstrekken, maar het gaat dan niet om die van de overheid.De bewindsvrouw deelde mee dat vijf ondernemers een bestek hebben opgehaald, nadat er een advertentie is verschenen. Twee bedrijven hebben ingeschreven en met die is het ministerie in zee gegaan. De pakketten zullen tegen een sociaal tarief van SRD 50 worden verkocht.Over pakketten die eerder zijn verstrekt via het ministerie, voordat Polak daar het bewind voerde, wilde zij niet op ingaan. De politie is bezig met het onderzoek. Eerder is meegedeeld door de politie dat SRD 1 miljoen aan pakketten achterover is gedrukt. Gewacht wordt op het resultaat van het politieonderzoek.