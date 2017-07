Oliver K. (27) is door het Arrestatie Team aangehouden. Hij wordt ervan verdacht goederen die afkomstig zijn van misdrijven te hebben gekocht.In het district Commewijne heeft een aantal inbraken plaatsgevonden. Het onderzoek leidde naar de inbreker L. die eerder dit jaar is aangehouden. Kort daarna kwam vast te staan dat de buitgemaakte goederen zijn opgekocht door Oliver K.Deze verdachte is na de aanhouding overgedragen aan de recherche van regio Oost die hem na overleg met een lid van het Openbaar Ministerie in verzekering heeft gesteld. Dit meldt de politie Public Relations.