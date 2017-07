sraëls niet-residerende ambassadeur Mordehai Amihai-Bivas. (Archief foto: Ranu Abhelakh)





Twee werkgebieden waar de samenwerking loopt, zijn het onderwijs en de gezondheidszorg, in het bijzonder in de dialysezorg. Zijn land biedt via Mashav, het Israëlische Agentschap voor Internationale Samenwerking, trainingen en assistentie aan ontwikkelingslanden. Surinamers maken op kleine schaal gebruik hiervan. De trainingen variëren van ondernemerschap, ontwikkelingsprogramma’s voor vrouwen, landbouw, gezondheid, milieu tot aan alternatieve energie. Mashav biedt geen kredieten of leningen aan.In 2016 volgde een persoon de training Educational Methodologies: Youth at Risk. Een andere studeerde af in Master of Public Health Program at Hebrew University. “Een volledig betaalde beurs”, merkt Amihai-Bivas op. Hij hoopt dat er meer Surinamers een Master willen doen via deze optie. Volgende maand reizen twee personen naar Israël voor de cursus Innovative Entrepreneurship. En in oktober starten twee artsen hun training in de dialysezorg in het Yitzhak Shamir (Assaf-Harofeh) Medical Center.Israël wil verder werken met de Surinaamse jongeren om het jong ondernemerschap te stimuleren. Mashav werkt met The Young Americas Business Trust, een Amerikaanse NGO die samenwerkt met de Organisatie voor Amerikaanse Staten. Begin van het jaar hielden de organisaties al een Business Labs in Paramaribo. In deze train de trainer workshop leerden jongeren hoe een eigen onderneming te starten en hoe deze methodeleer over te brengen in hun gemeenschap. Dit programma wordt in 2018 herhaald.De ambassadeur weet dat Israëlische ondernemers lokaal actief zijn in de landbouw en infrastructuur sector. De Israëlische overheid moedigt dit soort initiatieven aan en ondersteunt ze. Israël beschikt over een enorme expertise op landbouwgebied, maar kan Suriname ook op ander terrein helpen, of speciaal op maat gemaakte trainingen verzorgen.Om de culturele banden aan te halen, was er vorig jaar een muziekconcert van The Lavo Ensemble. Amihai-Bivas zal zijn opvolger aanraden om meer culturele evenementen te houden, zoals het filmfestival dat recentelijk in Barbados.Naast Suriname, was Amihai-Bivas ook niet-residerende ambassadeur voor Barbados, Guyana, St. Kitts & Nevis, St. Lucia, St. Vincent & the Grenadines, Trinidad & Tobago en de Caricom. Volgens de diplomaat is Suriname niet te vergelijken met een ander Caribisch land. De landen zijn verschillend en toch staan ze voor dezelfde uitdagingen zoals de economie en klimaatverandering. “Ook heeft elk land de verantwoordelijkheid om de Caricom als regionale organisatie sterker en geïntegreerde te maken.”De samenwerking op multilateraal gebied met Suriname loopt via de Caricom. In de marge van de jaarlijkse vergadering van de Verenigde Naties (VN) in september wil Israël een Memorandum Of Understanding (MOU) tekenen met de Caricom. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu, die de VN toespreekt, zal de Caricom-leiders ontmoeten en het document tekenen. Er wordt nu hard gewerkt om de MOU gereed te hebben.De intentieverklaring regelt de samenwerking op de gebieden als landbouw, water en gezondheid. “We hebben deze drie gebieden als belangrijkste geïdentificeerd voor de regio en Israël beschikt over deze expertise.” Afhankelijk van de behoefte van een Caricomland, kan het lijstje langer worden. Met bijvoorbeeld milieu en hernieuwbare energie, onderwijs of women’s empowerment. Roulerend zal in een Caricomland een training of seminar zijn, die openstaat voor alle leden.De keerzijde van de goede dialoog en samenwerking, is soms het stemgedrag van bepaalde landen in de VN. “Sommige gaan in de stemming mee met landengroepen die niet vriendelijk zijn naar Israël toe”, zegt de diplomaat. Hij gelooft dat hierin verandering kan komen. Israël verwacht niet altijd dat de Caricomlanden honderd procent achter zich staat en/of vóór stemmen.“Iedereen heeft zijn mening, opvattingen en beleid. Maar we geloven dat er in bepaalde kwesties duidelijke misverstanden bestaan over Israël. Of dat er sprake is van discriminatie en onrecht naar Israël toe. We zien daarom graag dat de bevriende naties ons bijstaan, en dit is echt mogelijk.” Hij weet dat in het verleden sommige Caricomleden zich tegen Israël hebben opgesteld, of zich van stemming onthielden.De ambassadeur verwijst naar de stemming over de oude stad van Hebron op de Westelijke Jordaanoever. Dit speelde enkele weken geleden. Joden zien dit als het Graf van de Patriarchen en moslims praten over de Ibrahimi-moskee. Na een geheime stemming kende de Unesco deze toe aan de Werelderfgoedlijst als te zijn Palestijns. De Israëlische regering reageerde geschokt op. Volgens Amihai-Bivas stemde Jamaica hier vóór. “Een Caricom land. Dit verwachten wij niet van bevriende naties.”Israël is volgend jaar 70 jaar lid van de VN en kandideert zich voor een zetel in de Veiligheidsraad 2019-2020. Verschillende VN-leden hebben een zetel in de Veiligheidsraad gehad, geeft Amihai-Bivas aan. “Om politieke redenen zijn we steeds geweigerd hierin zitting te nemen. We geloven dat we gekozen zullen worden. Maar we hebben uiteraard de steun nodig van onze vrienden, bondgenoten en de Caricom.”Opvolger ambassadeur Gil Artzyeli staat voor de uitdaging om deze brede ondersteuning te zoeken. Artzyeli, een carrière diplomaat dient zijn land in Panama en is al benoemd als niet-residerende ambassadeur voor Barbados, Guyana, Suriname en Trinidad. Israël heeft zijn buitenlandsbeleid geherstructureerd. In plaats van een ambassadeur voor de zeven Caribische landen, heeft het nu twee ambassadeurs benoemd, die elk belast is met een deel uit de zeven. Artzyeli wacht het moment af om zijn geloofsbrieven in Suriname aan te bieden.Amihai-Bivas zal zijn land blijven dienen in New York. Hij gaat de culturele betrekkingen onderhouden van Israël met de Verenigde Staten van Amerika en Canada. Cultuur ligt hem dicht bij het hart. “Ik kijk daarom op tegen Suriname als een modelland van een vreedzame samenleving.” Hij denkt dat de Surinamers dit niet genoeg waarderen, “omdat dit normaal voor hen is. Een dagelijkse realiteit. Maar, het is helaas niet het geval in de wereld.”Vreedzaam naast elkaar leven met behoud van de eigen cultuur en traditie en respect voor elkaar. “Dit is iets waar we van kunnen leren. Het is ongetwijfeld een belangrijk element in hoe wij Suriname zien.” De diplomaat raakt daarom niet uitgesproken over de betekenis van het Holocaust monument op het terrein van de Neve Shalom Synagoge. Het is niet alleen voor de Joden belangrijk, maar voor de gehele mensheid. “We moeten ons dit blijven herinneren om herhaling te voorkomen”. De aanwezigheid en participatie van Surinamers met verschillende achtergronden vindt hij vooral noemenswaardig. “Ze waren allen daar omdat ze begrijpen wat de gevolgen kunnen zijn van de strijd tegen verschillende soorten discriminaties.”