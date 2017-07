VHP-voorzitter Chan Santokhi (in oranje) samen met de kern te Duwatra. (Foto: VHP)





Voorafgaand aan de gezamenlijke installatie van de kernen te Duwatra en Bekiokondre heeft de delegatie deelgenomen aan de vlaggenparade van de openbare school Duwatra. Na de vlaggenparade heeft Santokhi de kinderen toegesproken. Hij sprak hen moed in. "Doe hard je best en God doet de rest," is het devies van de politicus. Na de toespraak is er ontbijt en drank door de VHP aangeboden aan de 200 schoolkinderen en leerkrachten.Na de gezamenlijk kerninstallatie te Duwatra en Bekiokondre heeft de VHP delegatie de oversteek gemaakt naar de dorpen Pikinpada, Baikoetoekondre en Bonofoe kondre. In het dorp Baikoetoekondre is een krutu gehouden waarbij ook een kerninstallatie heeft plaatsgevonden, meldt de partij.