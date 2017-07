Soeradj J. (29) is door de politie van Latour ingesloten. Hij had gepoogd verboden spullen het cellenhuis in te smokkelen. Hij is betrapt door een dienstdoende politieambtenaar en zette het op een lopen.De politieman ging hem achterna en hield hem aan de Mastklimmenstraat aan met de tas inhoudende de verboden spullen. In de tas zijn aangetroffen en in beslag genomen een hoeveelheid yami, hasj en marihuana.Soeradj J. die een bekende van de politie is, is na afstemming met het Openbaar Ministerie wederom achter slot en grendel geplaatst, meldt de politie Public Relations.