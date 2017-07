Behalve de fiscale maatregelen is er afstemming met de ondernemers uit de pluimveesector. De gehele keten is onder de loep genomen voor stimulering van de lokale productie. Welzijn merkte op dat een goede voorbereiding nodig is om te voorkomen dat de samenleving te maken krijgt met verhoogde prijzen voor kip en kipdelen. De lokale kipvoorziening moet worden gegarandeerd.Minister Soeresh Algoe van LVV vulde aan dat ondernemers verdere technische vaardigheden zullen worden aangeleerd. Door de maatregelen die genomen worden, zal de import van kip en kipdelen minder aantrekkelijk worden gemaakt. Algoe legde uit dat vooral de import op kipdelen hoger zullen zijn, waardoor importeurs hele kip moeten invoeren. Hierdoor kunnen de lokale ondernemers de concurrentie beter aan. Het besluit tot verhoging van de importheffing is al genomen door de Raad van Ministers.