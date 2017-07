De rechters tijdens een beëdigingsceremonie in Caracas, Venezuela. (Foto: AFP)





De oppositie verhoogt de druk op president Nicolas Maduro om vervroegde verkiezingen te houden. Maduro heeft dat geweigerd. In plaats daarvan gaat hij door met zijn plannen om een constituerende vergadering te vormen die de macht zou hebben om de grondwet te herschrijven en de Nationale Vergadering te omzeilen.De impasse heeft Venezuela in een politieke crisis gebracht. In de vele maanden van anti-regeringsprotesten zijn een aantal mensen gedood. Naar aanleiding van de aankondiging van de Nationale Vergadering, zegt de regering dat zij niet zal toestaan dat de huidige rechters worden verwijderd. Het Hooggerechtshof heeft "civiele en militaire autoriteiten" het bevel gegeven om "dwangmaatregelen" te treffen als antwoord op de benoemingen, maar het is onduidelijk wat dat zal opleveren.Ondertussen heeft de oppositionele coalitie Democratische Eenheid (MUD) voor vandaag protestmarsen vanuit zeven punten in de hoofdstad Caracas naar het hoofdkwartier van het Hooggerechtshof gepland. De oppositie zegt dat de huidige rechters onwettig zijn. Ze zijn kort nadat de regeringspartij haar meerderheid in 2015 had verloren, geïnstalleerd. Aangezien de oppositie vorig jaar de leiding in de Nationale Vergadering heeft overgenomen, heeft het hof doorgaans alle door het Congres doorgestuurde wetten geblokkeerd.De oppositie heeft vorige week aangekondigd dat zij nieuwe rechters zou aanstellen en dat het ook de eerste stappen zou maken om een nationale eenheidsregering te formeren. Analisten zeggen dat dergelijke voorstellen de mogelijkheid van een parallelle staatsstructuur verhogen.Donderdag hebben miljoenen Venezolaans meegedaan aan een algemene staking waartoe de oppositie had opgeroepen. Bij botsingen tussen politie en demonstranten zijn minstens drie mensen gedood. Meer dan 300 demonstranten zijn gearresteerd. De betogers hadden straten in Caracas en in andere steden geblokkeerd met afval en meubilair.