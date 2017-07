Minister Cristien Polak van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. (Foto: Raoul Lith)





De bewindsvrouw merkte op dat ouders de verantwoordelijkheid moeten nemen hoeveel kinderen het gezin of de alleenstaande zal kunnen onderhouden. Zij merkte op dat dankzij de regering Bouterse-1 de kinderbijslag is verhoogd. "Maar je gaat toch niet met de 50 SRD per kind de kinderen kunnen onderhouden," voerde Polak aan. De minister merkte op dat de bijdrage vanuit de overheid slechts een hulp is.Bee merkte op dat hij sinds 2013 deze kwestie aankaart en ook heeft onderbouwd. Hij stelde dat voorkomen moet worden dat kinderen bij verkeerslichten staan en knippa's verkopen. Hij was het niet eens met de minister dat het populistisch is om de limiet van vier kinderen op te heffen. De bewindsvrouw bleef erbij dat samen met haar het ministerie ook vindt dat er geen verruiming kan komen omdat er dan weer andere consequenties zijn.