Minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken. (Beeld: DNA)





Suriname heeft op 22 juni agrément verleend aan Nederland om Anne van Leeuwen als ambassadeur in Suriname toe te laten. Nadat hij door koning Willem Alexander beëdigd werd als ambassadeur op 27 juni, werd de accreditatie op 28 juni, zonder enige toelichting, ingetrokken. De oppositieleden wilden weten of dit gebruikelijk is. Pollack-Beighle zei dat het proces van agrément-verlening geheel in handen is van het land dat moet ontvangen, in dit geval de Republiek Suriname.De bewindsvrouw zei dat het ministerie van Buitenlandse Zaken de bewaker is van de diplomatie. "Dus u mag erop rekenen dat wij nooit tegen de diplomatie zullen handelen. Wat wij doen is altijd in context met de vigerende regels die er bestaan in het internationaal verkeer," beklemtoonde Pollack-Beighle.De Pertjajah Luhur (PL) heeft in een verklaring haar verontwaardiging uitgesproken over de intrekking van de accreditatie zonder enige opgaaf van reden. “Het volk moet om opheldering vragen, anders zijn we verloren”, meent PL-voorzitter Paul Somohardjo. Hij wijst op de gevolgen van dit ondoordacht besluit en stelt onder meer dat veel Surinamers familie en vrienden in Nederland hebben, voor wie dit gedrag een schande is."De president is zo wispelturig, zo onvoorspelbaar. Waarvoor heeft hij zoveel adviseurs? Hoe kun je op deze manier goed beleid maken?” vraagt Somohardjo zich af. Hij stelt dat de president ondoordachte besluiten neemt, zonder enige afweging. Dat was ook het geval, toen hij de Amerikaanse ambassadeur de boodschap ‘Take your bundle and go’ gaf, om daarna op zijn schreden terug te keren. Hetzelfde ondoordachte gedrag vertoonde de president bij het opzeggen van het vertrouwen in de procureur-generaal, om daags daarna de desbetreffende brief weer in te trekken. “Ik doe een dringend beroep op de president om geen ondoordachte besluiten meer te nemen,” stelt de PL-voorzitter.