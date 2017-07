Na vijftien jaar heeft het Suriname Aviation Training Center weer luchtverkeersleiders afgeleverd. De volgende training start in oktober. (Foto: René Gompers)





“Sowieso een historisch moment. Ik ben enorm blij,” zegt Shaktie Goerdat, voorzitter van de Suriname Air Traffic Controllers Association (Satca). “We hebben hard gewerkt naar dit moment. Opleidingen en trainingen zijn een probleem geweest waardoor er een groot tekort is ontstaan aan bevoegde luchtvaartleiders. De opleiding is in handen gekomen van PTC. We hebben er alles aangedaan om deze terug in onze boezem te krijgen. Dit is het eerste resultaat. In oktober beginnen we al met de volgende trainingen," zegt Goerdat.Area Controllers zijn de luchtverkeersleiders die belast is met het veilig en efficiënt doorsluizen van ‘overvliegers’. Deze zijn vliegtuigen die door het Surinaamse luchtruim moeten om naar hun bestemmingen te gaan. Zij landen niet op Surinaams grondgebied. De eerstvolgende training is voor Tower Control, het opstijgen en landen van vliegtuigen. Faizel Baarn, hoofd van de Luchtvaartdienst, is ingenomen met het resultaat. “We hebben onze eigen faciliteiten. De opleiding is gedaan met onze eigen instructeurs. In feite geef je meer uit als je het aan derden overlaat. De kosten worden nu aardig gedrukt.”Met de twaalf geslaagden klimt het aantal bevoegde luchtvaartleiders naar 44. Voor een goede bezetting zijn er 85 nodig, deelt Goerdat mee. Er is een goed begin gemaakt om het nijpende tekort, dat overigens voor veel problemen zorgt, weg te werken, merkt hij op. Er zijn stakingen geweest en dreiging van het sluiten van het luchtverkeer. Heel vaak zijn er onbevoegde krachten ingezet om de werkdruk te delen.Het ministerie van Openbare Werken, Transport & Communicatie is ook blij met deze ontwikkeling. “Twaalf Area Controllers, afgeleverd van onze eigen school met eigen mensen. Vandaar dat we zo bijzonder trots zijn dat we de certificaten mogen uitreiken,” deelt Joyce Blokland-Wijnstein, directeur van Transport en Communicatie mee. Ze is de gepensioneerden die waren komen helpen om het werk te draaien, heel dankbaar. “Ze waren in principe niet bevoegd maar we hebben het oogluikend toegelaten omdat de dienst moest doordraaien. Deze nieuwe groep gaat in de operatie en kunnen de gepensioneerden eindelijk gaan genieten van hun pensioen.”René Gompers