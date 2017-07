Vertegenwoordigers en eigenaren van recreatie-oorden.







In de periode van de grote vakantie ontwikkelen mensen recreatieoorden of badplaatsen langs de kreken van Para voor het ontvangen van recreanten. In het voortraject naar de goedkeuring toe, zijn afspraken gemaakt met oordhouders voor de veiligheid van de bezoekers en de hygiëne op het oord. De bestuursdienst van Para zal samen met de brandweer, politie, Maritieme Autoriteit Suriname, belastingdienst en het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, alle recreatieoorden en badplaatsen in het district controleren.Exploitanten van recreatieoorden dienen toestemming te hebben van de districtscommissaris voor het opzetten van een dergelijk oord. Het model toestemming is verstrekt aan de houders, omdat exploitatie van recreatieoorden niet vergunningplichtig gesteld is. In de toestemming zijn er richtlijnen opgenomen ter exploitatie van de oorden. Met het verlenen van deze toestemming kan er controle zijn van de oorden, zegt BIC-Para.De lokale overheid moet zorgen dat deze bezoekers veilig over de weg kunnen, in een schoon milieu terecht komen en op verantwoorde wijze kunnen verpozen, zegt het BIC-Para. Ook het vuil op de oorden moet worden afgevoerd. Eigenaren van de oorden moeten voor dit alles een bijdrage leveren in het districtsfonds. Het publiek op het oord krijgt een gele zak om vuil te deponeren. Er wordt een beroep gedaan op bezoekers, om geen vuil uit de ramen van hun voertuigen te gooien.Het BIC-Para zal, om files op de Indira Gandhiweg te verminderen, informatie geven over alternatieve manieren om het district te bereiken of te verlaten. Er zullen ook voorlichtingsfilmpjes worden gepubliceerd. De jeugdpolitie zal op de oorden zelf, de jongeren aanmoedigen tot verantwoord gedrag, zegt het BIC.