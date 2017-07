Salas Hamilton, Communication Specialist van de Caricom.





De lesbrieven zullen in oktober worden aangeboden aan de leerkrachten en de leerlingen, zegt Yuro Dipotaroeno, onderdirecteur Ontwikkelingsdiensten van het ministerie. Het project is naar aanleiding van een in 2013 getekend verdrag. De lesbrieven zijn bedoeld voor de leerjaren 2, 3 en 4 van de muloscholen en bevatten informatie over de Caricom en Surinames relatie met het orgaan.Leerstof over de Caricom en de Caricom Single Market and Economy wordt bij de vakken Aardrijkskunde en Geschiedenis onderwezen. De lesbrieven zijn het antwoord op de noodzaak aan constante informatie over deze ontwerpen.Salas Hamilton, Communication Specialist van de Caricom, zegt dat de leerstof zeer complex is, maar simpel en interessant is opgezet en gemakkelijk door de leerlingen zal worden opgenomen.Een deskundig pedagogisch-didactisch team heeft zich gebogen over de leerstof. Onder andere Dipotaroeno, onderdirecteur Yvette Rokadjie van het ministerie van HI&T en Hamilton zelf, zitten in de werkgroep.“Competenties en vaardigheden, die wij van leerlingen verwachten, moeten in 2020 gewijzigd worden. Nu verwacht men van leerlingen dat zij breed georiënteerd en assertief zijn en kritisch kunnen denken”, zegt Dipotaroeno. “ In het verleden gingen leerkrachten zelf op zoek naar informatie over de Caricom. Het gevaar hierbij is dat de leerstof dan niet uniform was en op het examen niet elke leerling de gehele leerstof beheerste. Dit is nu wel het geval.”De leerkrachten zijn reeds getraind en zijn zelf de ontwikkelaars en stakeholders geweest van de lesbrieven. Zij konden zelf aangeven wat er precies nodig is aan informatie. “Toch zal elke leerkracht zelf verder op zoek moeten gaan naar informatie, omdat er met de tijd veranderingen en vernieuwingen zouden kunnen plaatsvinden binnen de Caricom,” benadrukt Dipotaroeno.