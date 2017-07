Algemeen directeur van het Academische Ziekenhuis Paramaribo, Claudia Marica-Redan. (Foto: AZP)





Aanvankelijk zou Marc Waaldijk in mei worden aangesteld als AZP-directeur. Minister Patrick Pengel zei eerder aan Starnieuws dat die benoeming zeer waarschijnlijk per 1 juni een feit zou zijn omdat het contract nog niet was afgerond. Nu is gekozen voor Marica-Redan die de afgelopen zes jaren financieel-directeur was van het AZP en al enige tijd heeft waargenomen in de functie van algemeen directeur. Zij is al 20 jaar werkzaam in het ziekenhuis.“We zijn erg verheugd met de benoeming van mevrouw Marica-Redan en zijn er, gezien haar ruime ervaring in de ziekenhuiszorg van verzekerd dat zij het Academisch Ziekenhuis verder naar grote hoogten zal brengen, hetgeen medebepalend is voor de gezondheidssector in Suriname,” schrijft de raad van commissarissen van het AZP.