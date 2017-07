Demonstranten en politie zijn in verschillende steden met elkaar in botsing gekomen.(Foto: AFP)





Sinds april zijn de protesten door de oppositie alleen maar verhevigd. In de afgelopen vier maanden zijn bij geweld gerelateerde protesten landelijk bijna 100 mensen gedood. Demonstranten hebben wegen in de hoofdstad, Caracas, en andere steden gebarricadeerd met afval en meubilair. De oppositie zegt dat 85% van het land aan de staking heeft deelgenomen.Maar in de overheidsgebieden van de hoofdstad verliep het leven zoals gewoonlijk. De winkels waren in die wijken open en de straten waren druk. Overheidswerkers lijken ook normaal te hebben gewerkt.In verschillende steden heeft de politie traangas afgevuurd bij confrontaties met demonstranten. Er is een dode gerapporteerd aan de rand van Caracas, terwijl twee anderen zijn overleden in de noordelijke stad Valencia. Een lokale rechtengroep zegt dat landelijk meer dan 360 mensen zijn gearresteerd.Colombia, Frankrijk, Spanje, de VS en de EU hebben er bij de Venezolaanse regering op aangedrongen de stemming voor een nieuwe constituerende vergadering op 30 juli te cancelen. Maar Maduro heeft die oproepen afgewezen. In een televisietoespraak pretendeerde hij “triomf” en zei dat de belangrijkste sectoren niet bij de staking waren betrokken.“Het werk heeft getriomfeerd, liefde, leven en hoop; werk heeft getriomfeerd. Zij [de Venezolaanse oppositie] die nooit heeft gewerkt, laten ze doorgaan met niet te werken, wij gaan vooruit, kameraden,” sprak de Venezolaanse leider. "Ik heb de arrestatie van alle fascistische terroristen bevolen."Het nieuw parlementair instituut de macht hebben om de grondwet te herschrijven en het congres dat door de oppositie wordt gecontroleerd te omzeilen. Oppositiepolitici zeggen dat Maduro het instituut wil gebruiken om zichzelf aan de macht te houden. Het staatshoofd betoogt echter dat het de dialoog in het gepolariseerd land zal bevorderen. Tot aan de dag van de stemming op 30 juli voert de oppositie de protesten alleen maar op. Voor morgen, zaterdag is een massademonstratie gepland.Ondertussen heeft Isaias Medina, een senior diplomaat die Venezuela vertegenwoordigde in de Verenigde Naties (VN), ontslag genomen. Hij zegt dat hij de regering niet meer kan vertegenwoordigen door mensenrechtenschendingen. De Venezolaanse VN-ambassadeur, Rafael Ramirez, zegt echter dat Medina 'oneerlijk' had gehandeld en is ontslagen.Eerder had secretaris-generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), Luis Almagro, gewaarschuwd voor een “vernietigende verpaupering” van de situatie. Hij verschuldigde de regering van Maduro van het “hebben van bloed aan haar handen.” Almagro is al lang één van de felste en meest uitgesproken critici van de Venezolaanse regering.