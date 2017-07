Suriname heeft de toestemming die verleend was aan Anne van Leeuwen ingetrokken. Dit gebeurde een dag na zijn beëdiging door koning Willem Alexander.





Op 22 juni heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken met genoegen meegedeeld aan Nederland dat president Desi Bouterse goedkeuring heeft gehecht aan het verzoek om Van Leeuwen agrément te verlenen. Op grond hiervan werd hij op 27 juni beëdigd in deze functie door koning Willem Alexander.Op 28 juni heeft de regering de goedkeuring ingetrokken, nadat - zoals gebruikelijk in de diplomatieke dienst - de complimenten werden aangeboden aan de Nederlandse ambassade. "De agrément-verlening in kwestie, wordt hierbij met onmiddellijke ingang ingetrokken", deelde het ministerie van Buitenlandse Zaken in één regel de Nederlandse ambassade mee. Er is geen reden gegeven voor deze plotselinge intrekking van de accreditatie.De Nederlandse ambassadeur Ernst Noorman heeft niks laten blijken en nam vrolijk afscheid en stond diverse interviews af. Toen hij op het punt stond om met de KLM richting Den Haag te vertrekken, werd het nieuws vanuit Suriname bevestigd dat zijn opvolger, Van Leeuwen, niet welkom is.