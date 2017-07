Op Starnieuws verscheen op 15 juli jl. het dictum van het PB waarbij de Directeur van het Kabinet van de President werd herbenoemd. Daarbij leverde het Assembleelid Mahinder Jogi een stevig stuk kritiek ten aanzien van de benoeming, waarbij zelfs werd gesuggereerd dat er sprake is van corruptie.Door onwetendheid werden de domste dingen gezegd en de gemeenschap die ervan uitgaat dat een Assembleelid zeker weet waar hij over praat, neemt deze onzin over.