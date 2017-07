Op social media wordt het bericht verspreid dat het leidingwater gecontamineerd zou zijn met direct gevaar voor de volksgezondheid. De SWM heeft reeds aangegeven dat het leidingwater veilig is voor gebruik. De laboratorium resultaten van het BOG bevestigen dit ook.Het leveren van leidingwater dient te voldoen aan WHO-normen en is de taak en verantwoordelijkheid van de SWM. Het BOG heeft een onafhankelijke monitorende taak, welke maandelijks landelijk uitgevoerd wordt.Er kunnen zich ongeregeldheden voordoen op locaties waar zich leidingbreuken voordoen of waar illegale aansluitingen door derden worden aangelegd. Het BOG benadrukt dat de gemeenschap te allen tijden onregelmatigheden over het leidingwater (de smaak, de geur, de kleur of elke andere afwijking) mag melden aan zowel de SWM als het BOG, voor nader laboratorium onderzoek en sanitaire inspectie.