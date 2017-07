Beide advocaten voerden aan dat hun cliënten niet op de hoogte waren van de drugs in het voertuig. Bruining voerde aan dat de getuige N., die de verdediging onbetrouwbaar vindt, wel betrouwbaar is. De getuige heeft consistente verklaringen afgelegd. Ook had de verdediging aangevoerd dat het OM de persoon van M. niet had onderzocht. Volgens de ovj is er via Interpol informatie van deze persoon opgevraagd.Ze merkte op dat de verdachte Toexay M. opzettelijk een voertuig heeft aangeboden om naar het buitenland te verschepen. Volgens haar is er sprake van nauwe en bewuste samenwerking met de verdachte Vince T. “De verdachte heeft verklaard dat hij wist dat er geld in het voertuig zou zitten. Desondanks bood hij het voertuig voor verscheping aan. Ook die handeling wordt getypeerd als een misdrijf en zie ook daar de opzet”, voerde Bruining aan. Verder is er gebruikgemaakt van een valse ID- kaart.Eerder op een rechtszitting voerde Palmburg aan dat het OM de nauwe en bewuste samenwerking niet heeft aangetoond, waardoor medeplegen niet kan worden bewezen. De medeverdachte heeft geen bezwarende verklaringen afgelegd tegen Vince T. Lobo betoogde dat zijn cliënt Toexay M. niets van de drugs afwist. Een zekere Delano had hem voorgehouden dat het om geld ging. De raadsman gaf een verklaring voor de leugenachtige verklaringen van zijn cliënt. Volgens hem geeft dat een indicatie dat de man wel wist dat het om iets illegaals ging, maar hij wist niets van de drugs af. Wat hij wel wist, is dat het voertuig gebruikt werd om illegaal geld uit te voeren. Op 3 augustus zal deze zaak verder worden behandeld. De raadslieden komen in hun tweede beurt aan het woord.Wanita Ramnath