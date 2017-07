Na te zijn bedreigd en mishandeld bleek het slachtoffer na enkele uren thuis te zijn afgezet. De raadslieden Irvin Kanhai, Harold Belfor, Shanti Mangre en Benito Pick deden het verzoek. Kanhai voerde aan dat uit het dossier blijkt dat zijn cliënt Jerry R. in opdracht van hogere hand heeft gehandeld. Hij heeft slechts de opdracht van zijn meerdere uitgevoerd. Daarnaast is de man ziek en de overige getuigen hebben geen bezwarende verklaringen jegens hem afgelegd. Slechts de benadeelde heeft dat gedaan. Ook is er geen vluchtgevaar en de getuigen die de officier van justitie (ovj), Claudia Bruining, wil horen, zijn bij de politie gehoord. Belfor voerde aan dat het persoonlijk belang van Jerry R. in ogenschouw genomen moet worden.Revino G. heeft volgens de raadsvrouw een minieme rol gehad. Hij zou niet langer vast moeten zitten in het cellenhuis, aangezien hij niet betrokken was bij het feit. De benadeelde en de medeverdachte Roy A. zitten in Nederland. Die zullen niet gehoord worden op de rechtszitting. Volgens advocaat Mangre heeft Jeffrey C. er geen belang bij gehad. Hij heeft slechts meegereden met Revino G., die zijn vriend is. Hij was niet op de hoogte van het plan.De ovj vroeg de kantonrechter om niet mee te gaan met het verzoek van de raadslieden. Ze voerde aan dat de ernstige bezwaren nog overeind staan en dat er bewijsvertroebeling plaats kan vinden. Wijnhard voerde aan dat Jerry R. niet detentie ongeschikt is. Daarnaast heeft hij het slachtoffer gedwongen om een royement te ondertekenen. Bij Revino G. staan de ernstige bezwaren nog steeds overeind. Hij had de man mishandeld. Jeffery C. had de ladder geplaatst om in de woning te komen. Ze wees alle verzoeken van de raadslieden af. In oktober zal deze zaak verder behandeld worden. Er zullen getuigen gehoord worden. Ook de benadeelde zal opgeroepen worden voor verhoor.Wanita Ramnath