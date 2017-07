Jermain S. is geen kleinzoon van de door hem om het leven gebrachte Jacobus Adoe (87). De politie corrigeert de eerdere mededeling dat Adoe door zijn kleinzoon is vermoord.Tijdens verhoren is tegenover de politie verklaard dat de verdachte een kleinzoon zou zijn van het slachtoffer. Nader onderzoek gedaan door de recherche van regio Oost heeft uitgewezen dat de overledene door eenieder in de omgeving waar hij woonde als 'Opa' werd betiteld.Het misverstand is ontstaan door de Surinaamse gewoonte om buren en omwonenden familietitels toe te bedelen zonder enige bloedband. Jermainis S. is nog voortvluchtig. Aan de opsporing van deze verdachte wordt door de recherche van Regio Oost die belast is met het onderzoek gewerkt, deelt de politie Public Relations mee.