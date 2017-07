De maatschappij heeft uit de maandelijkse monitoringscijfers deze constatering gedaan. Stroomdiefstal is een illegale handeling, die ook een gevaar oplevert voor de verbruiker. De EBS waarschuwt dat zij direct tot afsluiting van de stroomlevering zullen overgaan als de diefstal wordt ontdekt. “Alle kosten die met de afsluiting gepaard gaan, komen voor rekening van de verbruiker.” Ook de eventueel opgelopen schade en de onrechtmatig verbruikte stroom wordt de verbruiker in rekening gebracht. Daarin zijn ook inbegrepen de kosten van onrechtmatig verbruikte stroom van de voorgaande jaren.Pas als de verbruiker al deze kosten plus de aansluitkosten volledig heeft betaald, zal hij weer worden aangesloten op het EBS-netwerk. De EBS doet een beroep op de samenleving om elke handeling die kan leiden tot stroomdiefstal achterwege te laten. Bij constatering van stroomdiefstal vraagt de EBS de samenleving om dit telefonisch door te geven op het nummer 175 of persoonlijk langs te komen op elk dienstencentrum van het bedrijf. “Elke tip wordt discreet behandeld.” De EBS zal binnenkort modellen uitwerken om stroomdiefstal te voorkomen. Zij zal deze aan de samenleving presenteren.