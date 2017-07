Secretaris-generaal Luis Almagro van de OAS zegt dat Venezolaans regime "bloed aan zijn handen" heeft. (Foto's: Reuters)





De waarschuwing komt voor een staking van 24 uur die vandaag begint. Vorige protesten van de oppositie zijn geëindigd in confrontaties met de veiligheidsdiensten. Sinds begin april zijn bijna 100 gedood tijdens die botsingen. Almagro beschuldigt de regering van president Nicolás Maduro in zijn derde verslag over de economische en politieke crisis in Venezuela, dat zij "bloed aan haar handen heeft"."Achter elke gedetineerde, elke politieke gevangene, elke gemartelde persoon en elke persoon die is gedood, er is iemand die institutioneel verantwoordelijk is," schrijft Almagro. "Dit regime en zijn welig tierende corruptie zijn verantwoordelijk."De OAS-topman is al lang één van de felste en meest uitgesproken critici van de Venezolaanse regering geweest. In de afgelopen dagen heeft een aantal internationale leiders zich aangesloten aan het opvoeren van de druk op president Maduro. Colombia, Frankrijk, Spanje, de VS en de EU hebben er bij de Venezolaanse regering op aangedrongen om de verkiezingen voor een constituerende vergadering op 30 juli te annuleren. Het nieuwe ‘parlement’ zou de macht hebben om de grondwet te herschrijven en het door de oppositie gecontroleerd Congres te omzeilen.Oppositiepolitici zeggen dat Maduro het nieuw parlement wil gebruiken om zichzelf van de macht te verzekeren. Maduro zelf betoogt dat een nieuwe grondwet de dialoog in het gepolariseerd land zal bevorderen.De oppositie heeft haar protesten in de dagen tot aan de verkiezingen opgevoerd. Vandaag begint een algemene staking van 24 uur en morgen is er een massademonstratie.