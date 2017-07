Wateroverlast te Bigi Poika. (Foto's: BIC Para)





Het dorp liep voor een deel onder water bij de geringste regenbui, maar is er nu beter aan toe door de duurzame aanpak, zegt het BIC-Para. Er zijn wegtrenzen gegraven langs de rijweg naar het dorp en de weg naar de woning van de kapitein. Deze trenzen zijn in verbinding gebracht met de natuurlijke lozingen. Ook deze lozingen zijn uitgegraven.Onder de wegen zijn er op verschillende plaatsen duikers geplaatst om het water te trekken naar laaggelegen gebieden en er zijn voor de aansluiting van terreinen op het wegdek enkele inritten gebouwd.De aannemer Main Transport NV zal aan het eind van het project 1000m3 lateriet hebben verwerkt op de wegen van het dorp. Het bedrijf voert de werkzaamheden uit in opdracht van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, ondersteund door het commissariaat Para.