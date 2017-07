Het puin op de hoek van de Kobaltweg en La Vigilantia, na de brand.





De verrotte vleeswaren en het puin van een afgebrand winkelpand op de hoek van de Kobaltweg en La Vigilantia zijn eindelijk opgeruimd en de buurt kan weer opgelucht ademhalen. Het commissariaat van Para heeft een hydraulische graafmachine en een vrachtwagen ingezet om de rommel op te ruimen.Het pand is in de vroege ochtend van 3 juli in vlammen opgegaan en de buurt leed onder de onhygiënische situatie die nadien ontstond. In het gebouw was er een half afgebrande vrieskist, vol vleeswaar dat aan het verrotten was en een enorme stank veroorzaakte. De VOJ-school in de buurt moest gedurende enkele dagen de deuren vroeg sluiten door de onhoudbare stank. Buurtbewoners hebben ook geklaagd bij ressortraadsleden en de bestuursdienst.De eigenaar van het pand heeft tegenover districtscommissaris Armand Jurel verklaard dat hij geen middelen had om de opruiming zelf ter hand te nemen. Het is ook niet duidelijk of het pand verzekerd was tegen brand, zegt het BIC-Para.